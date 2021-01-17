Умер депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Государственной Думы, Герой Советского Союза Николай Антошкин скончался на 79-м году жизни, сообщается на сайте органа власти.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Соболезнования в связи с кончиной родным и близким Антошкина выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле. Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал кому была необходима помощь и поддержка", – отметил он.

Также слова поддержки сказал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который назвал смерть Николая Тимофеевича невосполнимой утратой для всех, кто его знал.

"Николай Тимофеевич был замечательным, отзывчивым человеком, который искренне сопереживал людям", – добавил Неверов.

Как сообщает ТАСС, решение о месте захоронения депутата будет принято в понедельник.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовке Башкирской АССР. В 1965 году он окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков имени И. С. Полбина, а в 1973 с отличием окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. В 1983 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1993 года Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, с 1997 года – заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году он ушел в отставку в звании генерал-полковника.

В 1986 году Антошкин принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, за что получил звание Героя Советского Союза. Также имеет множество других наград.