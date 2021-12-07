Умер советский летчик-испытатель Гурген Карапетян

Фото: rhc.aero
Советский и российский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался в возрасте 84 лет, не дожив два дня до своего дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России".
"Вся жизнь Гургена Рубеновича была посвящена служению Родине и авиации. <...> Его мужество, героизм и преданность своему делу всегда будут служить примером для всего коллектива холдинга "Вертолеты России", а добрая, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", – сказал генеральный директор холдинга Николай Колесов.
Гурген Карапетян родился в 1936 году в Свердловске. Во время учебы в Московском авиационном институте он занимался планерным и вертолетным спортом. С 1962 по 1993 год Карапетян трудился на Московском вертолетном заводе имени Миля. За годы работы провел испытания многих моделей вертолетов "Ми" и даже установил на них 10 мировых рекордов скорости и грузоподъемности.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. А в 1991 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники.
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