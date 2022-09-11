Советский разведчик Виталий Коротков умер в возрасте 94 лет

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Ветеран Службы внешней разведки РФ, советский разведчик Виталий Коротков скончался на 95-м году жизни, сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова", – сказал он РИА Новости.

Виталий Коротков родился в 1927 году в Полтаве. В 1945 году окончил Киевское танково-техническое училище, после чего его направили в войска 2-го Дальневосточного фронта в качестве заместителя командира танковой роты.

В 1947 году поступил на учебу в Московский юридический институт, после окончания которого в 1951 году был направлен на работу во внешнюю разведку. Коротков находился в длительных загранкомандировках в Австрии и Германии по линии разведки.

С 1980-го по 1991 год разведчик находился на руководящих постах в центральном аппарате внешней разведки. А в 1991 году вышел в отставку.

Коротков награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, "Знак Почета" и нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".