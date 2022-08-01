Умер бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов

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Бывший командир антитеррористического спецподразделения "Альфа" полковник Михаил Головатов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации ветеранов "Альфы".

"На 73-м году жизни скончался командир Группы А КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов", – говорится в сообщении.

О причинах и обстоятельствах его смерти не сообщается.

Михаил Головатов родился в 1949 году. Вступил в Группу А КГБ СССР с момента ее основания в 1974 году, в последующие годы принял непосредственное участие во множестве спецопераций. В августе 1991 года Головатов стал командиром "Альфы", однако в 1992 году покинул должность и уволился с военной службы. Является кавалером орденов Красного Знамени, Красной Звезды и медали "За отвагу".