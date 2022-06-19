Скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На 77 году жизни скончался советский и российский политик Геннадий Бурбулис, занимавший в 1991–1992 года посты госсекретаря и первого зампреда кабмина РСФСР. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть политика подтвердила его племянница. Уточняется, что Бурбулис умер, находясь в столице Азербайджана Баку.

Геннадий Бурбулис родился в 1945 году. В начале 90-х годов был одним из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина. Сыграл не последнюю роль в подготовке Беловежского соглашения, которым были зафиксированы распад СССР и создание СНГ.

В последние годы политик занимался научно-педагогической деятельностью. С 2010 года она заведовал кафедрой политософии и философских наук Международного университета в Москве.

