Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в семье политика.

"Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-президент скончался вследствие продолжительной болезни.

Леонид Кравчук родился в 1934 году. В 1991 году одержал победу на прямых президентских выборах. В декабре того же года Кравчук стал одним из подписантов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР. В 1994 году уступил пост главы государства Леониду Кучме.