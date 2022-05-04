Умер экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич

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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, ставший первым руководителем независимой республики, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его супруга Ирина.

"Он ушел из жизни 3 мая в 23:35, поднялось давление", – приводит ее слова РИА Новости.

Смерть Шушкевича связана с осложнениями после перенесенного COVID-19. Дата и место прощания с политиком пока не определены.

Станислав Шушкевич родился в 1934 году. В 1991–1994 годах занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии. В этой должности в 1991 году Шушкевич стал одним из подписантов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР.