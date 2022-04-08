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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Похороны политика, в отличие от церемонии прощания, прошли в присутствии ограниченного круга родных, близких и коллег. Проводить Жириновского в последний путь пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Сергей Неверов, соратники по ЛДПР и члены семьи.

Гроб с телом Жириновского несли солдаты почетного караула в сопровождении военного оркестра, после чего установили на постамент в черном шатре. Политик был похоронен с воинскими почестями под оружейные залпы, поскольку имел звание полковника запаса.

Утром в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Гражданская панихида прошла в Колонном зале Дома союзов в Москве. Проводить политика в последний путь пришел Владимир Путин. Российский лидер возложил букет красных роз, подошел к гробу и положил руку на его край.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

После сообщений о смерти лидера ЛДПР замглавы партии Ярослав Нилов предложил переименовать Луков переулок в Москве в улицу Жириновского. Кроме того, по его словам, в штаб-квартиру партии переедет музей ЛДПР.