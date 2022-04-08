Песков объяснил ранний приезд Путина на прощание с Жириновским

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин простился с Владимиром Жириновским до появления почетного караула, чтобы не мешать другим людям, желающим проститься с лидером ЛДПР. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он был первым. После этого пошла людская очередь. Когда Путин был, то это (отсутствие почетного караула. – Прим. ред.) было сделано, чтобы не прерывать очередь людей, которые хотели проститься. Просто президент приехал пораньше", – сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что у Путина и Жириновского были доверительные отношения. По его словам, они часто встречались, а президент всегда был готов выслушать мнение лидера либерал-демократов по тем или иным вопросам.

В пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов в Москве прошла церемония прощания с Владимиром Жириновским. А до этого в храме Христа Спасителя состоялось отпевание политика. Обряд провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лидера ЛДПР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

