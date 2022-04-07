Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Начало церемонии в 14:00", – говорится в сообщении.

Отпевание политика состоится в храме Христа Спасителя на улице Волхонке, начало – в 08:00. Церемония прощания состоится в колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00.

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве РФ.

Во время заседания нижней палаты парламента депутаты почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

Соболезнования в связи со смертью политика выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

Также слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского высказал Сергей Собянин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила соболезнования в связи со смертью политика. По ее словам, каждый запомнил Жириновского как настоящего патриота, по-настоящему преданного своей Родине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР, который был глубоко верующим человеком.

