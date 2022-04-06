Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Об этом говорится в телеграм-канале кабмина.
"Не стало Владимира Вольфовича Жириновского – создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного", – говорится в сообщении.
По словам премьера, Жириновский был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам россиян. Депутат внес большой вклад в развитие РФ, совершенствование отечественного законодательства, всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии, добавил Мишустин.
"Все, кто знал Владимира Жириновского, ценили его как многогранную личность, уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, за личную порядочность и доброжелательность. Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах", – заключил глава правительства.
Ранее свои соболезнования выразил Владимир Путин. Президент указал, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.
Также свои соболезнования выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Сергей Собянин высказал слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского.
Депутат Госдумы, глава ЛДПР России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет. О смерти Жириновского на заседании Госдумы сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.
Прощание с Жириновским планируется в колонном зале Дома союзов.
Умер Владимир Жириновский
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