Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.

"Ушел Владимир Жириновский. Одаренный человек и яркий политик. Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Собянин высказал слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского, а также отметил большой вклад политика в устройство современной России, назвав его деятельным участником новой политической эпохи страны.

Депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет.

О смерти Жириновского на заседании Госдумы сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания. В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось. В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика.

