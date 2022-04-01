Умер журналист Андрей Бабицкий

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Умер российский журналист Андрей Бабицкий. Ему было 57 лет, сообщает РИА Новости.

"Подтверждаем, это правда, печальная новость", – рассказали агентству в издании "Украина.ру", с которым сотрудничал журналист.

Андрей Бабицкий родился в 1964 году в Москве. С 1989 по 2014 год он работал корреспондентом на "Радио Свободе" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Помимо этого, он был колумнистом газеты "Взгляд" и портала Life.