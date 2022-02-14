Умер режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман

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Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Agostini/Invision
Канадский кинорежиссер и продюсер Айван Райтман скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным журналистов, Райтман умер во сне в субботу, 12 февраля. О причинах смерти не сообщается.
"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство", – говорится в заявлении семьи Райтмана.
Айван Райтман родился в 1946 году. Первую известность в качестве режиссера комедийных фильмов он получил в 1979 году после выпуска фильма "Фрикалельки", который также стал первой крупной ролью Билла Мюррея. В дальнейшем при сотрудничестве с актером Райтман снял картины "Охотники за привидениями" (1984) и "Охотники за привидениями – 2" (1989), ставшие хитами.
Также успех Райтману принесли комедии "Близнецы" (1988), "Детсадовский полицейский" (1990), "Бетховен" (1992), "Бетховен – 2" (1993), "Джуниор" (1994) и "Евротур" (2004).
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