Умер режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман

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Канадский кинорежиссер и продюсер Айван Райтман скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным журналистов, Райтман умер во сне в субботу, 12 февраля. О причинах смерти не сообщается.

"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство", – говорится в заявлении семьи Райтмана.

Айван Райтман родился в 1946 году. Первую известность в качестве режиссера комедийных фильмов он получил в 1979 году после выпуска фильма "Фрикалельки", который также стал первой крупной ролью Билла Мюррея. В дальнейшем при сотрудничестве с актером Райтман снял картины "Охотники за привидениями" (1984) и "Охотники за привидениями – 2" (1989), ставшие хитами.

Также успех Райтману принесли комедии "Близнецы" (1988), "Детсадовский полицейский" (1990), "Бетховен" (1992), "Бетховен – 2" (1993), "Джуниор" (1994) и "Евротур" (2004).

