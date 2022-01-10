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13:24

Умер один из основателей фестиваля "Вудсток" Майкл Лэнг

культура за рубежом

Фото: AP Photo/Jeff Christensen

Умер сооснователь и организатор музыкального фестиваля "Вудсток" Майкл Лэнг, сообщает "Газета.ру".

77-летний Лэнг боролся с редкой формой неходжкинской лимфомы. Он умер в онкологическом центре имени Слоуна в Нью-Йорке.

У него остались жена, двое сыновей и три дочери.

Организовывать концерты Лэнг начал в конце 1960-х годов. Его первым крупным мероприятием стал поп-фестиваль в Майами в 1968 году. В 1969 году вместе с Джоном Робертсом, Джоэлом Розенманом и Арти Корнфельдом он провел "Вудсток". Это было одно из важнейших культурных событий 1960-х годов в США.

Лэнг собирался провести юбилейный фестиваль в 2019 году, но не смог из-за отсутствия спонсорской помощи.

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