Умер один из основателей фестиваля "Вудсток" Майкл Лэнг

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Умер сооснователь и организатор музыкального фестиваля "Вудсток" Майкл Лэнг, сообщает "Газета.ру".

77-летний Лэнг боролся с редкой формой неходжкинской лимфомы. Он умер в онкологическом центре имени Слоуна в Нью-Йорке.

У него остались жена, двое сыновей и три дочери.

Организовывать концерты Лэнг начал в конце 1960-х годов. Его первым крупным мероприятием стал поп-фестиваль в Майами в 1968 году. В 1969 году вместе с Джоном Робертсом, Джоэлом Розенманом и Арти Корнфельдом он провел "Вудсток". Это было одно из важнейших культурных событий 1960-х годов в США.

Лэнг собирался провести юбилейный фестиваль в 2019 году, но не смог из-за отсутствия спонсорской помощи.