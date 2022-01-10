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В США скончался комик и актер Боб Сагет, сообщает "Газета.ру".

Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет. Его нашли сотрудники отеля Ritz-Carlton в Орландо в его собственном номере.

Причину смерти актера еще не установили. Известно, что признаков насильственной смерти или употребления наркотиков нет.

Боб Сагет известен по роли Дэнни Таннера в американском ситкоме "Полный дом". Также он вел телепередачу "Самое смешное видео Америки". С 2005 года Сагет озвучивал Теда Мосби в сериале "Как я встретил вашу маму".