Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов

Фото: ТАСС/Николай Адамович, Иван Куртов
На 96-м году ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Татосов. На фоне заражения коронавирусной инфекцией у него обострилось онкологическое заболевание. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по культуре актрису Елену Драпеко.
"За несколько дней перед кончиной Владимир Михайлович мне позвонил, сказал, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней", – рассказала она.
Драпеко добавила, что многие годы дружила с Татосовым, и для нее его смерть является большой потерей.
Владимир Татосов снимался в фильмах "Татьянин день", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Доверие" и "Шестое июля".
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