Умерла культовая писательница и драматург Джоан Дидион

Фото: AP Photo/Kathy Willens

В Нью-Йорке скончалась культовая американская писательница и драматург Джоан Дидион. Об этом сообщает The New York Times.

Известному автору было 87 лет. Она ушла из жизни в своем доме на Манхэттене. По информации издательства Knopf, где публиковались работы Дидион, женщина скончалась вследствие болезни Паркинсона.

Наибольшую известность Джоан Дидион получила в 1960-х годах как автор публикаций о политике и калифорнийской контркультуре в Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire.

Она также написала книги "Играй как по писаному", "И побрели в Вифлеем", "Белый альбом" и некоторые другие. Также из-под ее пера вышли сценарии к фильмам "Паника в Нидл-парке", "Звезда родилась" и еще к нескольким картинам.