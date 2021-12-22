Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Скончался основатель компании "Билайн" и фонда "Династия" Дмитрий Зимин. Об этом на странице в Facebook сообщил его сын Борис.

Создателю мобильного оператора было 88 лет. Сын Зимина заявил, что бизнесмен скончался в Швейцарии, причина смерти не уточняется. Известно, что мужчина продолжительное время болел.

"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. <...> Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением", – написал Борис Зимин.

Дмитрий Зимин основал "Вымпелком-Коммуникации", затем работавшую под торговой маркой "Билайн", в 1992 году при участии Константина Кузова. Спустя десять лет бизнесмен открыл фонд поддержки фундаментальной науки "Династия".