Умер создатель ботокса Алан Скотт

Умер американский офтальмолог Алан Скотт, разработавший ботокс для применения в медицине. Мужчине было 89 лет, передает Washington Post.

По информации СМИ, Скотт умер 16 декабря. Причиной смерти медика называются осложнения от сепсиса.

Ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть. Позднее ученые пришли к выводу, что он не подходит для ведения войны, и передали образцы токсина Скотту. Специалист разработал на его основе препарат, известный под названием ботокс, который изначально использовался для лечения косоглазия.

Для применения в косметических целях ботокс официально одобрили в 2002 году – разрешение выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).