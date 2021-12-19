Режиссер Андрей Малюков умер от коронавируса

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист РФ Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет от коронавируса. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.
"Андрей скончался сегодня в 02:00 ночи", – сказала Бондарчук.
Она отметила, что последние два года Малюков серьезно болел, однако окончательный вред здоровью артиста нанес коронавирус.
Наталья Бондарчук добавила, что прощание с режиссером проводить не планируют "из-за ситуации с коронавирусом". Место похорон народного артиста пока не определено.
Андрей Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. В 1971 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи "Освобождение".
С 1974 года Малюков трудился режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм". Дебютным полнометражным фильмом артиста стала картина "В зоне особого внимания", отмеченная Серебряной медалью имени Довженко и Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.
В 1981 году режиссер снял один из первых советских фильмов-катастроф "34-й скорый". А с конца 1990-х активно работал на телевидении, сняв телесериалы "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота", "Побег" и т.д.
В 2008 году на экраны вышла снятая Малюковым фантастическая лента "Мы из будущего".
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