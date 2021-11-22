Скончался бывший главред "Московского комсомольца" Игорь Бугаев

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Ушел из жизни бывший главный редактор газеты "Московский комсомолец" Игорь Бугаев. Ему было 88 лет, говорится на сайте издания.

"Бывший главный редактор газеты "Московский комсомолец", заместитель председателя исполкома Моссовета, экс-председатель комитета по культуре города Москвы Игорь Бугаев скончался в Москве. Предварительная причина смерти – инфаркт", – говорится в сообщении.

В газете "Московский комсомолец" Бугаев работал с 1958 по 1968 год. Должность руководителя комитета по культуре Москвы он занимал с 1987 по 2001 год.