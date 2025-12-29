Форма поиска по сайту

29 декабря, 15:53

Происшествия
RMF24: в Калифорнии обнаружено растерзанное акулой тело женщины

Тело женщины замечено в пасти акулы у берегов Калифорнии

Фото: 123RF.com/fotomaximum

Тело женщины замечено в пасти акулы у берегов Калифорнии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на RMF24.

55-летняя триатлонистка и основательница плавательного клуба Эрика Фокс пропала без вести 25 декабря после группового заплыва у мыса Лаверс-Пойнт. В связи с этим была организована масштабная поисковая операция, в которой принимали участие водолазы. Также были использованы дроны и вертолеты.

Поиски проводились на площади 155 квадратных километров. Однако через 15 часов мероприятия были приостановлены из-за отсутствия результатов. Отец триатлонистки Джеймс Фокс рассказал, что его дочь на протяжении долгого времени изучала и защищала морских хищников.

Тело триатлонистки было найдено в заливе Монтерей у побережья Калифорнии. Личность женщины была установлена по одежде. Ее также опознали родные. На руке погибшей обнаружили специальный браслет, который позволяет отпугивать хищников.

Офис шерифа округа Санта-Круз предположил, что Фокс могла погибнуть из-за акулы. Один из очевидцев рассказал, что видел к югу от пляжа Давенпорт хищника с телом во рту.

Ранее на Гавайях акула укусила одного из дайверов, когда группа людей пытался спасти хищника. Животное запуталось в снастях у пляжа Каалуалу в районе Кау.

Хищницу напугало присутствие большого количества людей, поэтому после освобождения акула укусила 24-летнего дайвера за левое бедро. Друзья помогли мужчине добраться до берега и оказали первую помощь на месте. Затем его доставили в больницу.

