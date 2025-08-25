Форма поиска по сайту

25 августа, 12:15

Происшествия

Кит-белуха напал на дайверов во время выступления в Китае

Фото: 123RF/balazschristina

В аквариуме Китая кит-белуха напал на дайверов во время выступления. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

Уточняется, что 14 августа в океанариуме Haichang Polar Ocean Park города Чэнду провинции Сычуань морской обитатель напал на дайвера-женщину и попытался схватить ее за ногу.

После этого кит переключился на другого работника с видеокамерой. Упоминается, что животное крепко ухватилось за ласты сотрудника и неоднократно пыталось его укусить, но после неудачных попыток уплыло.

За инцидентом наблюдали зрители и реагировали громкими возгласами. Сообщается, что никто из сотрудников не получил серьезных травм.

Ранее в Чили горбатый кит попытался съесть мужчину и выплюнул его. Пострадавший рассказал, что почувствовал сильный удар, который выбил его из надувного каяка. Затем мужчина оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. После этого его с силой выбросило на поверхность.

