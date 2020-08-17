Кит укусил ребенка в дельфинарии в Сочи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В дельфинарии в Сочи белуха укусила ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Животное укусило 11-летнего мальчика за бедро, он был доставлен в местную больницу. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сочи два медведя напали на несовершеннолетнего мальчика. Инцидент произошел в сочинском поселке Дагомыс. В результате полученных травм ребенок погиб.

По данным следствия, одиннадцатилетний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, а животные напали на мальчика.

