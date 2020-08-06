Зоолог рассказал, почему медведи могли растерзать мальчика в Сочи

В Сочи маленького мальчика загрызли насмерть медведи. Ребенок подошел слишком близко к вольеру с животными, в результате чего те накинулись на него. Рассказываем, что известно о ЧП, а также разбираемся, можно ли было предотвратить трагедию.



Скончался на месте

Фото: телеграм-канал HUE

Вечером 4 августа в сочинском поселке Дагомыс произошла трагедия. По данным следователей, 11-летний мальчик зашел на территорию гостевого дома, расположенного на улице Армавирской. На участке был небольшой зоопарк, в том числе вольер с двумя медведями. Ребенок смог к нему подобраться через незапертую калитку.





пресс-служба СУСК РФ по Кубани Животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного происшествия.

Один из отдыхавших неподалеку от места ЧП Юрий Александров рассказал РЕН ТВ, что хозяева мини-зоопарка якобы очень плохо содержали медведей, за хищниками практически никто не следил. Однако, по его словам, в те дни, когда он приезжал в зоопарк, двойная клетка была всегда заперта.

"Кормили мишек мы вот буквально последний раз три дня назад. Ходили к ним, ну, часто достаточно, можно сказать. 21-го числа мы пошли, первый раз увидели, в каком состоянии они были. Нас поразила клетка, которая была не убрана... Мы еще немножко там повозмущались. Потом ходили периодически подкармливать их яблоками, хлебушком", – поделился он.

После трагедии глава Сочи Алексей Копайгородский потребовал проверить все точки отдыха на предмет безопасности.





Алексей Копайгородский мэр Сочи На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей.

В первую очередь проверку пройдут открытые комплексы и базы отдыха у водоемов и в горах.



Кто виноват в трагедии?

Доктор биологических наук, зоолог Илья Володин рассказал Москве 24 о том, что нападение медведей на ребенка могло спровоцировать множество причин. По его словам, "медведь – это крупный хищник, заточенный на убийство добычи".

"Возможно, животные были голодные, у них что-то болело. Возможно, было плохое настроение или мальчик в них тыкал пальцем. Во всех случаях это большой, крупный зверь, который просто убьет человека одним ударом. Можно пытаться остановить автобус, бросившись ему под колеса, но понятное дело, что он вас переедет", – пояснил специалист.

Володин добавил, что у мальчика было мало шансов выжить при встрече с агрессивными медведями.





Илья Володин доктор биологических наук, зоолог При встрече с агрессивно настроенным медведем мало шансов на спасение, если только у животного не было опыта общения с человеком и оно испугается. Медведь не убивает спонтанно, а просто убивает. Это нормальное поведение хищника.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов полагает, что наказание после трагедии должны понести люди, организовавшие в этом месте мини-зоопарк, и контролирующие органы, которые не уследили за соблюдением законодательных норм и правил.

"Неоднократно поднимался вопрос по таким зоопаркам, по уголкам живой природы. В принципе в рамках действующего законодательства все было четко прописано, особенно то, что касается содержания опасных диких животных. У нас есть Административный и Уголовный кодексы, которые четко регламентируют, что делать в такой ситуации", – пояснил депутат в разговоре с Москвой 24.





Кирилл Черкасов зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Это вопиющий случай, который должен послужить уроком для остальных подобных заведений, чтобы это не повторилось. Исполнительная власть должна провести ревизию в этой части.

Парламентарий добавил, что виновные также должны возместить моральный вред семье погибшего ребенка, хотя, по его словам, при такой утрате "никакие деньги не смогут смягчить горе родителей и родственников".