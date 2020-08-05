Два медведя в Сочи загрызли мальчика, зашедшего к ним в вольер

11:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
11-летний мальчик в сочинском поселке Дагомыс погиб в результате нападения на него двух медведей. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кубани и краевой прокуратуры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Согласно информации, вечером 4 августа маленький мальчик находился на улице Армавирской поселка Дагомыс недалеко от определенной территории.
"Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя. Одиннадцатилетний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика", – приводит РИА Новости текст сообщения.
Отмечается, что животные нанесли ребенку множественные телесные повреждения в результате чего он погиб. Следствие выясняет детали произошедшего, а также устанавливает правомерность содержания диких животных и соблюдения условий безопасности их содержания.
Ранее в Приморском крае медведь напал на 31-летнего мужчину. Инцидент произошел на пасеке. В результате нападения потерпевший получил закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.
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