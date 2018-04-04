Гренландские киты поют для самок в стиле "джаз"

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Гренландские киты поют "сутки напролет" во время брачного периода. Американские ученые выяснили, что морские обитатели исполняют более ста различных песен с ноября по март.

Оказалось, что каждый год животные "придумывают" новую музыку, чтобы привлечь партнеров. Их "композиции" отличаются от песен остальных китов. Кроме того, самцы других видов в брачный период исполняют одни и те же песни.

По словам океанографов, музыка горбатых китов напоминает классические мелодии, а гренландских – джаз, сообщает "Мир 24".

Биологам удалось записать 184 "трэка" млекопитающих. Они намерены выяснить, почему пение гренландских китов изменилось со временем.

Гренландский кит внесен в Красную книгу России. Представители вида обитают в Чукотском и Беринговом морях. Современная популяция оценивается в 10 тысяч особей.

Необычный случай с участием кита произошел в январе в Тихом океане. Животное спасло женщину-биолога, на которую напала тигровая акула. 25-тонный гигант закрыл женщину грудным плавником, толкая ее головой от акулы. В это же время второй кит отвлекал хищницу, хлопая по воде хвостом.

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