Терапевт Романенко назвала основные препараты для новогодней аптечки

Фото: 123RF.com/shazilkhan3231

Энтеросорбенты и антигистаминные препараты стоит положить в новогоднюю аптечку. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, перед праздниками стоит убедиться, что дома есть препараты, которые могут потребоваться кому-то из членов семьи с учетом особенностей их здоровья. Также важно посмотреть, что у этих лекарств не истек срок годности.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Кроме этого, в аптечке должно быть антигистаминное средство, особенно если у кого-то дома случаются аллергические реакции.

Также в запасе обязательно нужно иметь жаропонижающие препараты. Никто не застрахован от простудного или вирусного заболевания, которое вызовет подъем температуры, обратила внимание врач.

"Единственное, снижать ее стоит только при подъеме выше 38,5 градусa. Если сбить раньше, организм лишится возможности самостоятельно бороться с инфекцией, и болезнь может затянуться", – пояснила терапевт.

Также в аптечку следует положить энтеросорбенты на случай пищевого отравления. Это может быть как активированный уголь, так и современные препараты, отметила Романенко.

Кроме того, в новогоднюю ночь есть риск нечаянно порезаться. Поэтому в аптечке обязательно должны быть любые антисептики типа перекиси водорода или хлоргексидина, плюс перевязочные материалы. Не лишним будет иметь и эмульсию с пантенолом, которая пригодится при ожоге, заключила Романенко.

