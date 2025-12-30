Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 18:31

Общество
Главная / Новости /

Терапевт Романенко назвала основные препараты для новогодней аптечки

Терапевт рассказала, что обязательно должно быть в новогодней аптечке

Фото: 123RF.com/shazilkhan3231

Энтеросорбенты и антигистаминные препараты стоит положить в новогоднюю аптечку. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, перед праздниками стоит убедиться, что дома есть препараты, которые могут потребоваться кому-то из членов семьи с учетом особенностей их здоровья. Также важно посмотреть, что у этих лекарств не истек срок годности.

Кроме этого, в аптечке должно быть антигистаминное средство, особенно если у кого-то дома случаются аллергические реакции.
Татьяна Романенко
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Также в запасе обязательно нужно иметь жаропонижающие препараты. Никто не застрахован от простудного или вирусного заболевания, которое вызовет подъем температуры, обратила внимание врач.

"Единственное, снижать ее стоит только при подъеме выше 38,5 градусa. Если сбить раньше, организм лишится возможности самостоятельно бороться с инфекцией, и болезнь может затянуться", – пояснила терапевт.

Также в аптечку следует положить энтеросорбенты на случай пищевого отравления. Это может быть как активированный уголь, так и современные препараты, отметила Романенко.

Кроме того, в новогоднюю ночь есть риск нечаянно порезаться. Поэтому в аптечке обязательно должны быть любые антисептики типа перекиси водорода или хлоргексидина, плюс перевязочные материалы. Не лишним будет иметь и эмульсию с пантенолом, которая пригодится при ожоге, заключила Романенко.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от похода в баню при простуде. Это может усугубить воспалительные процессы, особенно когда есть насморк, кашель и температура тела выше 37 градусов.

Читайте также


Трошина Любовь

обществопраздникиэксклюзив

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика