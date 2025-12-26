Форма поиска по сайту

26 декабря, 13:54

Общество
Врач Гурин: боли в спине зимой могут возникать из-за напряженных мышц

Врач предупредил о рисках появления болей в спине на фоне морозов

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Боли в спине в зимний период могут возникать чаще из-за того, что мышцы постоянно находятся в напряжении, пытаясь согреть организм. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

Он объяснил, что скелетные мышцы спины являются не только "двигателем", но и главным источником тепла в организме, так как именно они генерируют до 40% всей теплопродукции тела. На морозе мозг дает команду "повысить температуру" и мышцы напрягаются – они не двигаются, но испытывают микросокращения и находятся в состоянии хронического тонуса.

"Они превращаются в "панцирь", пытаясь согреть нас изнутри, но этот "мышечный корсет" вызывает боль", – сказал Гурин.

Чтобы снизить риск возникновения болей в спине зимой, нужно носить длинные теплые куртки и чаще делать домашнюю гимнастику. Кроме того, стоит утеплить поясницу при помощи широкого пояса или термобелья, а при первых признаках скованности нужно принять теплый душ, направив струю воды на участок спины на 5–7 минут.

"Даже дома делайте простую гимнастику: наклоны головы к плечам, медленные вращения плечами, "кошка" (прогибы в позвоночнике на четвереньках). Это разгоняет кровь и снимает застойный спазм", – посоветовал врач.

Также стоит передвигаться по льду и снегу плавно, не широкими шагами. Кроме того, не рекомендуется резко поднимать тяжелые сумки. При возникновении острой и стреляющей боли следует уменьшить физические нагрузки и сразу обратиться к врачу.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой рассказывал, что небольшие перерывы на ходьбу в течение каждого часа и периодическая работа стоя помогут офисным сотрудникам избежать боли в спине. По его словам, сидячая работа опасна прежде всего тем, что приводит к повреждению суставов: в них должен происходить обмен веществ, а это возможно только во время движения.

