Терапевт Кондрахин: боль в спине у пожилых может сигнализировать об инфаркте

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Боль в спине в пожилом возрасте может сигнализировать о пиелонефрите, инфаркте, панкреатите, холецистите или язвенной болезни желудка. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Если у человека болит спина на уровне грудной клетки, нужно исключать заболевание сердца: может быть начинается инфаркт. Мы очень серьезно относимся к этой боли и рекомендуем обязательно пройти обследование, сделать ЭКГ", – указал эксперт.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если боль наблюдается в поясничной области, мы привыкли, что это радикулит. Но если неприятные ощущения стали более интенсивными, речь может идти о проблемах с почками, пиелонефрите. При подозрении на это заболевание сдается анализ мочи.

Опоясывающая боль чуть ниже грудной клетки может быть признаком панкреатита, холецистита либо язвенной болезни желудка. Поэтому нужно обязательно показаться врачу, отметил Кондрахин.

Помимо прочего, причиной боли в спине в пожилом возрасте может быть остеохондроз или заболевание позвоночника. Боль при этом постоянная, но менее интенсивная, добавил эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал пожилым ежедневно пить 1,5 литра воды для сохранения здоровья почек. Он пояснил, что при недостаточном потреблении жидкости моча становится более концентрированной, что может спровоцировать формирование камней.

