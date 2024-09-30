Терапевт Кондрахин: боль в спине у пожилых может сигнализировать об инфаркте

30 сентября, 19:30Общество
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Боль в спине в пожилом возрасте может сигнализировать о пиелонефрите, инфаркте, панкреатите, холецистите или язвенной болезни желудка. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Если у человека болит спина на уровне грудной клетки, нужно исключать заболевание сердца: может быть начинается инфаркт. Мы очень серьезно относимся к этой боли и рекомендуем обязательно пройти обследование, сделать ЭКГ", – указал эксперт.
Опоясывающая боль чуть ниже грудной клетки может быть признаком панкреатита, холецистита либо язвенной болезни желудка. Поэтому нужно обязательно показаться врачу, отметил Кондрахин.
Помимо прочего, причиной боли в спине в пожилом возрасте может быть остеохондроз или заболевание позвоночника. Боль при этом постоянная, но менее интенсивная, добавил эксперт.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал пожилым ежедневно пить 1,5 литра воды для сохранения здоровья почек. Он пояснил, что при недостаточном потреблении жидкости моча становится более концентрированной, что может спровоцировать формирование камней.