Врач Кондрахин: старейшая женщина из Испании обладала геном долголетия

Фото: ТАСС/Robert Kneschke

Умершая в Испании Мария Браньяс Морера, являвшаяся старейшей из ныне живущих людей на планете, обладала геном долголетия. Об этом телеканалу "360" заявил терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

"Это однозначно гены долгожительства, которые она приобрела в своей семье, они реализоваться могли, причем это закрепилось", – считает эксперт.

По мнению врача, вряд ли женщина дожила бы до 117 лет, если бы курила, употребляла жирную пищу или "прожигала" свою жизнь.

"Внешние факторы тоже имеют значение", – отметил Кондрахин, добавив, что хороший генофонд поможет дожить до глубокой старости.

Эксперт пояснил, что в таком случае вероятность того, что человек проживет долго, возрастает. Медицина в данном случае занимает всего только 20% от этой истории, добавил Кондрахин.

При этом существуют факторы, на которые люди могут влиять. Среди таких эксперт назвал снижение употребления сахара, снижение поваренной соли, увеличение движения, нормальный режим дня и отдыха, а также правильное питание. Кроме того, вредные факторы все равно приводят к быстрому износу организма.

"И дополнительные факторы внешней среды, внутренней среды – это все то, что влияет в целом на организм", – заключил эксперт.

Возраст 117-летней женщины подтвердили сотрудники американской группы геронтологических исследований и организации LongeviQuest. По словам ее близких, женщина умерла во сне и безболезненно.

Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско. Известно, что во время гражданской войны в Испании она работала медсестрой в полевом госпитале. В апреле 2020 года у долгожительницы выявили легкую форму COVID-19. Мореру поместили в карантин в своем доме, однако госпитализация ей не понадобилась.