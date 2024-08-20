Старейшая женщина в мире умерла в возрасте 117 лет

Фото: guinnessworldrecords.com

Мария Браньяс Морера, являющаяся старейшей из ныне живущих людей на планете, скончалась в возрасте 117 лет в Испании. Об этом сообщила ее семья на странице в соцсети Х.

Ее близкие уточнили, что женщина умерла, как хотела, – во сне и безболезненно.

Возраст долгожительницы подтвердили сотрудники американской группы геронтологических исследований и организации LongeviQuest.

Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско. Известно, что во время гражданской войны в Испании она работала в качестве медсестры в полевом госпитале. В апреле 2020 года у долгожительницы выявили легкую форму COVID-19. Из-за этого у нее развилась инфекция мочевыводящих путей. Мореру поместили в карантин в своем доме, однако госпитализация ей не понадобилась.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, какое питание поможет увеличить продолжительность жизни. По ее словам, в рацион нужно включить разнообразные продукты: зерновые, рыбу, птицу, овощи, фрукты, ягоды и ферментированные продукты.

Кроме того, важным фактором является порциональная еда 4–5 раз в день, уточнила врач. Также следует пить в достаточном количестве воду, чтобы поддерживать процессы очищения организма от токсинов.