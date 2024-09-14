Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 08:00

Общество
Главная / Новости /

Терапевт Ярцева назвала способы поддержать мелкую моторику в пожилом возрасте

Терапевт рассказала, как поддерживать мелкую моторику в пожилом возрасте

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Мелкая моторика улучшает мозговую деятельность и помогает заботиться о себе в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, развитая мелкая моторика нужна пожилым, чтобы продолжать самостоятельно наливать чай, пришивать пуговицы, чистить зубы, вставлять ключ в замок и так далее.

Помимо прочего, это поможет улучшить мозговую деятельность, так как положительно влияет на речь и память. Можно заниматься лепкой, шить, вязать, плести, собирать пазлы, конструктор, привинчивать мелкие гайки и нанизывать бусинки на нить.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

"Кроме того, стоит немного поиграть: насыпать в таз просо, рис или любую другую сухую крупу и положить туда какие-то относительно крупные предметы. Человек фактически вслепую будет пытаться найти их наощупь. Это очень полезно для развития мелкой моторики", – отметила Ярцева.

Ранее врач-диетолог Ольга Редина посоветовала есть фисташки людям старше 50. Эксперт объяснила это тем, что в их составе находятся витамины группы А, Е и В, а также белки, кальций, калий, магний и железо. Поэтому фисташки помогают в профилактике катаракты и деменции и положительно воздействуют на мозговую активность, указала Редина.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика