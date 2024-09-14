Терапевт Ярцева назвала способы поддержать мелкую моторику в пожилом возрасте

14 сентября, 08:00Общество
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Мелкая моторика улучшает мозговую деятельность и помогает заботиться о себе в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
По ее словам, развитая мелкая моторика нужна пожилым, чтобы продолжать самостоятельно наливать чай, пришивать пуговицы, чистить зубы, вставлять ключ в замок и так далее.
"Кроме того, стоит немного поиграть: насыпать в таз просо, рис или любую другую сухую крупу и положить туда какие-то относительно крупные предметы. Человек фактически вслепую будет пытаться найти их наощупь. Это очень полезно для развития мелкой моторики", – отметила Ярцева.
Ранее врач-диетолог Ольга Редина посоветовала есть фисташки людям старше 50. Эксперт объяснила это тем, что в их составе находятся витамины группы А, Е и В, а также белки, кальций, калий, магний и железо. Поэтому фисташки помогают в профилактике катаракты и деменции и положительно воздействуют на мозговую активность, указала Редина.