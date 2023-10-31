Ученые выяснили, что ходьба и гольф улучшают когнитивные навыки пожилых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Исследователи из Эдинбургского университета в составе научного коллектива пришли к выводу, что гольф, скандинавская и обычная ходьба улучшают когнитивные способности пожилых. Об этом сообщает BMJ (British Medical Journal).

Ученые привлекли 25 здоровых пожилых людей, которые должны были сыграть в гольф или пройти дистанцию длиной шесть километров обычным способом или по-скандинавски. Им следовало выбрать любой из трех типов активности, а также выполнить одну тренировку.

Исследование было призвано для того чтобы узнать, есть ли связь между упражнениями и уровнем когнитивных способностей. К ним относят память, внимание, воображение, речь и многое другое. Ухудшение таких функций, как правило, происходит при деменции, а также болезни Альцгеймера.

В итоге стало известно, что оба вида ходьбы и гольф могут улучшить когнитивные навыки. Результаты тестов участников после тренировки были лучше, чем до нее.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, что представители старшего поколения могут защитить себя от сезонных болезней, если вовремя сделают прививки. Это касается гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии.

Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России