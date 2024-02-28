Диетолог Редина рассказала о пользе фисташек для людей старше 50 лет

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Фисташки являются полезным продуктом для людей старше 50 лет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Ольгу Редину.

Диетолог утверждает, что этот продукт сочетает в себе витамины группы А, Е и В, а также белки, кальций, калий, магний и железо. Все перечисленные вещества помогают поддерживать здоровье сердца, суставов и костей. Также эти орехи полезны в профилактике некоторых возрастных заболеваний, например катаракты и деменции. Кроме того, фисташки положительно воздействуют на мозговую активность.

"Из-за содержания магния они успокаивают и помогают бороться с раздражительностью и тревожностью, которая свойственна многим пожилым людям", – уточнила эксперт.

Однако этот продукт, по словам Рединой, может не только приносить пользу, но и навредить пожилым. Если люди старше 50 лет злоупотребляют фисташками, то у них могут развиться проблемы с желудком.

Ранее исследователи Американской кардиологической ассоциации установили, что фисташки при включении в рацион помогают в борьбе с гипертонией. Специалисты установили, что фисташковая диета помогла снизить периферическое сопротивление в сосудах, а также поспособствовала улучшению сердечного выброса и некоторых показателей сердечного ритма.



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