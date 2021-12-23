Ученые назвали продукт, полезный в борьбе с гипертонией

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Исследователи Американской кардиологической ассоциации установил, что фисташки при включении в рацион помогают в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает газета Daily Express.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого выделили две группы людей со склонностью к повышенному артериальному давлению и диабету второго типа. Одна часть испытуемых получала еду с низким содержанием жира и большим числом углеводов, а в рацион второй включили фисташки.

Результаты эксперимента рассматривались спустя четыре недели. Специалисты установили, что фисташковая диета помогла снизить периферическое сопротивление в сосудах, а также поспособствовала улучшению сердечного выброса и некоторых показателей сердечного ритма.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее объяснил, в чем кроется опасность резких скачков артериального давления в течение дня. Он указал на то, что симптом может сигнализировать о начале болезни. Особенно ему подвержены люди с варикозным расширением вен, пожилые и диабетики.

