Кардиолог рассказал, кому грозит тромбоз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Тромбоз может привести к рискам отрыва тромба, что чревато мгновенной гибелью человека. Такая проблема грозит людям с несколькими хроническими заболеваниями, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Тромбоз – полная или частичная закупорка просвета сосудов пристеночным или подвижным тромбом – плотным сгустком крови, возникающим на фоне изменения ее текучести. Если тромбоз в норме, то он штопает стенку сосуда в случае повреждения, отметил врач-терапевт и кардиолог Азизхон Аскаров.
Он рассказал, что кровь в организме всегда поддерживается в жидком состоянии и доставляет кислород и питательные вещества к органам и тканям.
"Но при определенных состояниях нарушается равновесие между свертывающей и противосвертывающей системами и возникают тромбозы (при сгущении крови) или кровотечения (при повреждении сосудов и избыточной текучести крови)", – пояснил Аскаров.
По его словам, тромбоз может развиться в результате различных воспалительных заболеваний сосудов, тромбофилии, интоксикации, длительной обездвиженности человека, опухоли, хронических заболеваний, например атеросклерозе, гипертонии, сахарном диабете, ожирении третьей степени и других.
Тромбозы могут возникать и у детей. В этом случае они связаны с острыми инфекционными заболеваниями или наследственными нарушениями крови.
"Очень важно полностью осмотреть кожу и слизистые оболочки, чтобы своевременно выявить тромбоз и назначить правильное лечение: антикоагулянты, глюкокортикоиды (по показаниям), реологическую терапию", – отметил Аскаров.
Врач рассказал, что люди из группы риска должны обратиться к терапевту для назначений анализов крови и мочи. О склонности к тромбозу свидетельствует превышение фибриногена и дефицит протеина С и S в крови. В этом случае необходима консультация гематолога.
Специалист напомнил, что лучший способ избежать трагедии – профилактика. Аскаров советует при избыточной массе тела или ожирении снизить вес, выпивать достаточно жидкости. Кроме того, необходимо отказаться от курения и регулярно заниматься физическими активностями. Еще одним главным фактором в профилактике тромбоза является лечение хронических заболеваний.
"Все эти мероприятия позволяют максимально снизить риски. В сложных случаях (тромбофилии) нужна специфическая терапия. Она включает в себя прием антикоагулянтов и иммунобиологических препаратов, назначаемых терапевтом или гематологом", – подчеркнул Аскаров.
Склонного к тромбозу человека необходимо госпитализировать в стационар для специализированного лечения. Пациента могут лечить с помощью антикоагулянтов, хирургического удаления тромбов или радиологической терапии.
"При инфаркте миокарда или инсульте головного мозга выполняется тромболизис (лекарственное растворение тромба), а также микроинвазивное (через прокол сосуда) или открытое хирургическое удаление тромбов", – рассказал врач.
Он подчеркнул, что в лечении любого заболевания главное – время. При инфаркте важны первые два часа, а инсульте – 1,5 часа.
"Потом идет длительная реабилитация и активное наблюдение пациента. Таким образом, тромбозы можно и нужно лечить, чтобы предупредить серьезные осложнения", – считает специалист.
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