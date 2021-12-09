"Омикрон"-штамм нельзя выявить самостоятельно – иммунолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 призвал граждан не пытаться самостоятельно диагностировать "Омикрон"-штамм при наличии определенного перечня симптомов.
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что основными симптомами "Омикрон"-штамма являются температура 38 градусов и выше, кашель, головная боль, выраженная слабость, снижение аппетита.
Владимир Болибок считает, что перечисленные признаки могут быть характерны не только для коронавируса, но и для всех видов простудных заболеваний.
Однако специфический симптом, который все же может указать на возможное наличие нового штамма в организме, все-таки существует, говорит специалист. Его появление должно насторожить, говорит эксперт.
"На человека резко нападает сильная слабость без причины. То есть он не вагон угля разгрузил, не марафон пробежал, а просто вдруг утром внезапно не может встать с кровати, хотя вчера-позавчера вполне бодро себя чувствовал. Наверное, все-таки это визитная карточка "Омикрона", – поясняет специалист.
По словам эксперта, новый штамм научился обходить иммунитет привитых взрослых. Кроме того, он более агрессивен по отношению к детям, говорит Владимир Болибок.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что из-за природы распространения коронавируса его не получится полностью уничтожить. По словам специалиста, вирус будет то прятаться у животных, то снова будет возвращаться к человеку. При этом эксперт назвал попытку искоренить COVID-19 безнадежной задачей.
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