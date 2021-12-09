Вирусолог рассказал, почему коронавирус нельзя победить

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Из-за природы распространения коронавируса его не получится полностью уничтожить. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, пишет Ura.ru.

"Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, это не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных", – считает эксперт.

По его мнению, человечество не избавится от ковида никогда, так как люди могут получать его и от животных, и друг от друга. Он назвал попытку искоренить вирус безнадежной задачей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем каждые шесть месяцев.

Также вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что говорить о завершении пандемии после появления "Омикрон"-штамма без достаточных фактов довольно сложно, поскольку пока о новом варианте коронавируса мало данных. Ясно лишь, что "Омикрон" отличается огромным количеством мутаций. Это указывает на нестабильность генетической системы вируса, пояснил Альтштейн.

