Мурашко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России идет на спад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Текущая волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад, однако число заболевших остается значительным, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В последнюю волну подъема, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдающихся в системе [здравоохранения], приближается к 900 тысячам", – цитирует его ТАСС.
Мурашко отметил, что данный объем пациентов все равно является большим, поэтому работу по иммунизации населения необходимо продолжать.
"Это то, что сегодня реально защищает", – заключил министр.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%. При этом она подчеркнула, что в различных субъектах страны ситуация развивается по-разному. Попова также отметила, что в России на данный момент уже есть значительное количество привитых от коронавируса.
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