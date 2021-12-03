Мурашко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России идет на спад

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Текущая волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад, однако число заболевших остается значительным, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В последнюю волну подъема, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдающихся в системе [здравоохранения], приближается к 900 тысячам", – цитирует его ТАСС.

Мурашко отметил, что данный объем пациентов все равно является большим, поэтому работу по иммунизации населения необходимо продолжать.

"Это то, что сегодня реально защищает", – заключил министр.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%. При этом она подчеркнула, что в различных субъектах страны ситуация развивается по-разному. Попова также отметила, что в России на данный момент уже есть значительное количество привитых от коронавируса.