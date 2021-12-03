Минцифры переоформит на год загруженные на госуслуги сертификаты переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Процесс автоматического продления сертификатов переболевших коронавирусом на портале госуслуг завершится в ближайшие дни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минцифры.

26 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сертификаты, выданные после перенесенного коронавируса, будут автоматически продлены до 12 месяцев. Такая мера распространяется на тех, кто переболел COVID-19 в течение года.

Все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе также оформляются на 12 месяцев с даты выздоровления.

Решение о продлении действия сертификатов с шести месяцев до 1 года приняла вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее мнению, повторная вакцинация необходима по истечении шести месяцев с момента предыдущей вакцинации либо выздоровления.

