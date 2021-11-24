Сертификат переболевшего COVID-19 должен действовать год – Голикова

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Сертификат, выдаваемый после перенесенного коронавируса, должен действовать в течение года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода, мы это решение принимали в июне, когда у нас был предыдущий эпидемический подъем", – сказала она на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

При этом Голикова подчеркнула, что повторная вакцинация необходима по истечении шести месяцев с момента предыдущей вакцинации либо выздоровления.

"Если это (решение об увеличении срока действия сертификатов. – Прим. ред.) одобряется, в ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения и соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших", – заключила Голикова.

Владимир Путин поддержал соответствующее предложение. "Так и будем делать", – отметил президент.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что вопрос о сроках действия сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19 будет подниматься еще неоднократно. Она объяснила, что коронавирусная инфекция, в отличие от той же кори, нова, а потому специалисты только начинают понимать ее эпидемический процесс.

