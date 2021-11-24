Сертификат переболевшего COVID-19 должен действовать год – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Сертификат, выдаваемый после перенесенного коронавируса, должен действовать в течение года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода, мы это решение принимали в июне, когда у нас был предыдущий эпидемический подъем", – сказала она на совещании Владимира Путина с членами кабмина.
При этом Голикова подчеркнула, что повторная вакцинация необходима по истечении шести месяцев с момента предыдущей вакцинации либо выздоровления.
"Если это (решение об увеличении срока действия сертификатов. – Прим. ред.) одобряется, в ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения и соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших", – заключила Голикова.
Владимир Путин поддержал соответствующее предложение. "Так и будем делать", – отметил президент.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что вопрос о сроках действия сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19 будет подниматься еще неоднократно. Она объяснила, что коронавирусная инфекция, в отличие от той же кори, нова, а потому специалисты только начинают понимать ее эпидемический процесс.
Зрителям рассказали, как работает система QR-кодов в разных странах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: