Попова высказалась относительно сроков действия COVID-сертификатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопрос о сроках действия сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19 будет подниматься еще неоднократно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

"Я думаю, что к вопросу сроков (действия сертификатов. – Прим. ред.) мир будет возвращаться еще не один раз", – сказала она.

Попова объяснила, что коронавирусная инфекция, в отличие от той же кори, нова, а потому специалисты только начинают понимать ее эпидемический процесс.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в 77 регионах РФ, где ввели QR-коды в качестве ограничительных мер, наблюдается хороший эффект в борьбе с распространением коронавируса. То же касается и требования об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет и студентов, заключила она.

