Попова высказалась относительно сроков действия COVID-сертификатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вопрос о сроках действия сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19 будет подниматься еще неоднократно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
"Я думаю, что к вопросу сроков (действия сертификатов. – Прим. ред.) мир будет возвращаться еще не один раз", – сказала она.
Попова объяснила, что коронавирусная инфекция, в отличие от той же кори, нова, а потому специалисты только начинают понимать ее эпидемический процесс.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в 77 регионах РФ, где ввели QR-коды в качестве ограничительных мер, наблюдается хороший эффект в борьбе с распространением коронавируса. То же касается и требования об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет и студентов, заключила она.
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 23% – Попова
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