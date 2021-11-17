Попова назвала долю заболевших COVID-19 среди вакцинированных в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных от коронавируса россиян не превышает 2,5%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

"До сегодняшнего дня больше 2,5% заболевших среди вакцинированных там (в регистрах Минздрава. – Прим. ред.) не накопилось", – сказала Попова.

Она также коснулась случаев повторного инфицирования среди переболевших. По ее словам, количество таких пациентов отличается от региона к региону, однако в среднем составляет 0,25–0,3% от всех перенесших болезнь.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что более чем в 10 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Лидером в этом плане является Москва.

