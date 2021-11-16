Действие санитарно-эпидемиологических правил из-за COVID-19 продлили в РФ до 2024 года

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Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.

"Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции". Цифры "2022" заменить цифрами "2024", – говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов заболевания.

Брать анализ на COVID-19 у контактных с заболевшими следует на 10–12-й день с момента последнего контакта, уточняется в постановлении.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране усилиями профильных ведомств ведется успешная борьба с пандемией коронавируса.

При этом Анна Попова заявила о снижении иммунной прослойки к COVID-19 среди населения. Она также призвала пройти вакцинацию, причем как от коронавируса, так и от гриппа.

