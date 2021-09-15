Глава Роспотребнадзора заявила о снижении иммунной прослойки к COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении иммунной прослойки к COVID-19, в связи с чем призвала граждан сделать прививку от гриппа.
"Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения РФ. Но в этом году "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше – именно потому, что мало болели", – рассказала Попова в интервью радио "Комсомольская правда".
Глава Роспотребнадзора отметила, что появилась новая группа риска к этому заболеванию – люди, перенесшие COVID-19. Попова добавила, что среди взрослых граждан России от коронавируса прививки сделали более 39 миллионов взрослых россиян.
"Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас еще, по статистике, 7 миллионов переболевших взрослых россиян", – сказала Попова.
По ее словам, вирус мутирует, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить.
Также Попова рассказала, что около 95% всех случаев коронавируса в стране приходится на штамм "Дельта".
Как ранее заявил терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, коронавирус, грипп или простуда начинаются одинаково. Однако отличить эти болезни можно за счет специальных анализов и тестов.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отдельно объяснил порядок вакцинации от гриппа и коронавируса. По словам эксперта, между процедурами должен пройти как минимум месяц.
Врач рассказал, совместимы ли прививки от COVID-19 и гриппа
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