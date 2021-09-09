В Роспотребнадзоре заявили, что между прививками от гриппа и COVID-19 должен пройти месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, совмещать можно только прививки от гриппа и пневмококка, а с прививкой от коронавируса так поступать нельзя.

"Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа", – сказал Горелов, тем самым опровергнув сообщения ряда СМИ о том, что в один день можно делать сразу три прививки – от COVID-19, гриппа и пневмококка.

Он добавил, что через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от коронавируса всем рекомендуется привиться от гриппа. Горелов уточнил, что оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь – ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве в конце сентября, отметив, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.

Сергей Собянин, в свою очередь, призвал жителей столицы быть готовыми к разным вариантам развития ситуации по коронавирусу. Градоначальник уточнил, что система здравоохранения адаптирована к новым вызовам, но точные пики пандемии предсказать пока невозможно.

