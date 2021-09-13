Мясников перечислил обязательные прививки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об обязательных прививках для различных слоев населения. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Специалист напомнил, что ряд людей может быть уязвим для вирусов гриппа и COVID-19.

"Все, кто старше 60 лет, а также лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь должны быть вакцинированы от COVID-19, гриппа и пневмококка", – уточнил Мясников.

Вакцинация от пневмококка также требуется людям с удаленной селезенкой и тем, кто пользуется приборами, компенсирующими потерю слуха. В первом случае также следует сделать прививку от менингококка, уточнил специалист.

Беременным, по словам врача, необходимо привиться от гриппа и столбняка. Детей важно вакцинировать положенными по возрасту препаратами, а также обновлять защиту от вируса гриппа.

Инфекционист Илья Акинфеев также назвал прививки, которые россиянам следует сделать нынешней осенью. Специалист уточнил, что защититься необходимо от кори, вирусного гепатита В, коронавируса и гриппа. Кроме того, каждые десять лет надо обновлять прививку от дифтерии и столбняка.

