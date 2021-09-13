Мясников перечислил обязательные прививки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об обязательных прививках для различных слоев населения. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
Специалист напомнил, что ряд людей может быть уязвим для вирусов гриппа и COVID-19.
"Все, кто старше 60 лет, а также лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь должны быть вакцинированы от COVID-19, гриппа и пневмококка", – уточнил Мясников.
Вакцинация от пневмококка также требуется людям с удаленной селезенкой и тем, кто пользуется приборами, компенсирующими потерю слуха. В первом случае также следует сделать прививку от менингококка, уточнил специалист.
Беременным, по словам врача, необходимо привиться от гриппа и столбняка. Детей важно вакцинировать положенными по возрасту препаратами, а также обновлять защиту от вируса гриппа.
Инфекционист Илья Акинфеев также назвал прививки, которые россиянам следует сделать нынешней осенью. Специалист уточнил, что защититься необходимо от кори, вирусного гепатита В, коронавируса и гриппа. Кроме того, каждые десять лет надо обновлять прививку от дифтерии и столбняка.
Эксперты рассказали, от каких инфекций стоит прививаться осенью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: