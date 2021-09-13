В Москве первую прививку от COVID-19 сделали 5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уже 5 миллионов человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

По ее словам, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. В то же время заммэра выразила опасения относительно структуры вакцинированных.

"Из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало", – подчеркнула Ракова.

Также вице-мэр сообщила, что в московских домах престарелых повторно вакцинировались 98% проживающих. Всего повторную вакцинацию прошли 118 тысяч москвичей.

При этом в Москве провели более 120 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Их совпадение с ПЦР составило 85%.

Кроме того, Ракова рассказала, что в столице более 17 тысяч пациентов с коронавирусом получили переливание плазмы с антителами. Также Москва передала 7,5 тонны плазмы переболевших для создания лекарства от COVID-19. В настоящее время идет третья стадия испытаний препарата.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 46,5 миллиона россиян. Полностью вакцинировались уже 39,8 миллиона человек.

Голикова сообщила, что быстрое создание вакцин не означает их плохое качество. Вице-премьер убеждена, что это всего лишь следствие развития науки, благодаря чему вакцины стали препаратами, которые быстро создаются.

В свою очередь, министры здравоохранения стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса.