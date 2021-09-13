В Москве первую прививку от COVID-19 сделали 5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Уже 5 миллионов человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
По ее словам, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. В то же время заммэра выразила опасения относительно структуры вакцинированных.
"Из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало", – подчеркнула Ракова.
Также вице-мэр сообщила, что в московских домах престарелых повторно вакцинировались 98% проживающих. Всего повторную вакцинацию прошли 118 тысяч москвичей.
При этом в Москве провели более 120 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Их совпадение с ПЦР составило 85%.
Кроме того, Ракова рассказала, что в столице более 17 тысяч пациентов с коронавирусом получили переливание плазмы с антителами. Также Москва передала 7,5 тонны плазмы переболевших для создания лекарства от COVID-19. В настоящее время идет третья стадия испытаний препарата.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 46,5 миллиона россиян. Полностью вакцинировались уже 39,8 миллиона человек.
Голикова сообщила, что быстрое создание вакцин не означает их плохое качество. Вице-премьер убеждена, что это всего лишь следствие развития науки, благодаря чему вакцины стали препаратами, которые быстро создаются.
В свою очередь, министры здравоохранения стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса.
Эксперты рассказали, от каких инфекций стоит прививаться осенью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: